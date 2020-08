«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 26 nuovi casi positivi, di cui 25 trattati a domicilio ed 1 in fase di valutazione». Lo rende noto la Asl nel bollettino quotidiano. I casi sono distribuiti nei comuni di Aprilia (4), Cori (1), Fondi (3), Gaeta (1), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (11) e quelli rilevati «sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e dalla Sardegna. Si registrano anche 4 casi nuovi positivi, non residenti in provincia».

Con quelli di oggi diventano 686 i casi da inizio pandemia e l'indice di prevalenza sale a 11,93 ogni 10.000 abitanti, i guariti restano 540 e i deceduti 37. Gli attuali positivi sono 109, 75 dei quali seguiti a casa.

I dati odierni riportano il calendario ai primi giorni della pandemia in provincia, quando quotidianamente si registravano una ventina di casi. Una situazione che era attesa dopo la ripresa dei contagi soprattutto fra i giovani, ma non in questi termini.

