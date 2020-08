PERUGIA- Continua la scalata estiva dei contagi con altri 22 casi che portano l’insieme a 1.602. Ciononostante, nell’ultima giornata quanto a casi totali c’è stato il sorpasso della Sardegna (1.609) e l’ Umbria è ora quint’ultima per numero di infezioni censite dall’inizio dell’epidemia. Proprio dall’isola sono arrivati una decina di contagiati con alcuni dei positivi censiti ieri legati a tali cluster.

È successo ad Assisi, dove sono stati ufficializzati 6 dei 7 guariti tra i novizi, ma dove altri due giovani legati ai positivi di Bastia risultano contagiati. Anche il cluster di Panicale si è allargato con due familiari dell’uomo risultato infetto al rientro da fuori regione contagiati: uno dei due è l’addetto del ristorante di Montebuono. Attività che il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, ieri ha riaperto avendo i test sul personale dato esito negativo. Nuovo caso a Nocera Umbra, una donna tra i 30 e i 40 anni, come spiegato dal sindaco Giovanni Bontempi, «rientrata da una zona rossa». Individuata al primo tampone in aeroporto, la positività è stata confermata dal secondo eseguito dalla Asl a Foligno. Nuovo caso anche a Città di Castello, anche in questo caso un giovane di rientro dalle vacanze. «Si tratta di un caso isolato», ha precisato il sindaco Luciano Bacchetta. Sono invece 4 i nuovi positivi a Narni, comprese due donne, tutti legati al contagio di rientro censito alcuni giorni fa. Gli altri positivi sono stati registrati 4 a Perugia, legati a precedenti cluster vacanzieri, e 8 a Terni. In tutto sono 130 casi distribuiti in 23 comuni. Negli ultimi 7 giorni, 70 casi scoperti a fronte di 7.513 tamponi, 2.273 in più rispetto alla settimana precedente. Testato quasi il 10% della popolazione.

