Chiude per manutenzione l'ufficio postale centrale di Latina

Lavori urgenti di manutenzione. Poste Italiane chiude per tre giorni l’ufficio centrale di piazza dei Bonificatori a Latina: la riapertura è prevista per giovedì 17 dicembre. Gli interventi, programmati per la fine di novembre, sono stati poi rinviati per consentire il pagamento delle pensioni. Inevitabile qualche disagio per quanti utilizzano i servizi di Poste Italiane, soprattutto in questi giorni in cui c'è la corsa ad attivare lo Spid: per venire incontro all’utenza è stata potenziata l’apertura degli sportelli in Via Enrico Toti, aperti con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 fino alle 19.05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.

A disposizione anche gli uffici di Latina Stazione con orario prolungato dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35, mentre agli sportelli di via Veio, via Priverno, Strada Congiunte Destre e largo Marcantonio Cesti sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA