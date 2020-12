Castelforte, torna il servizio civile per il Comune. Atteso il bando

Il Comune di Castelforte rientra tra quelli in cui sarà possibile svolgere il Servizio civile. La notizia è stata comunicata all'Ente dall’Anci Lazio - l'associazione tra i comuni d'Italia - che, tra l’altro, ha reso noto che tutti i progetti presentati sono stati finanziati e che la pubblicazione degli stessi è prevista per la seconda metà di questo mese.

«E’ una notizia – dice il sindaco Giancarlo Cardillo- che ci riempie di orgoglio perché Castelforte rientra tra i Comuni destinatari di volontari del servizio civile come era alcuni anni fa, quando il nostro Ente accolse decine e decine di volontari impegnati in progetti legati al sociale, all’ambiente e alla promozione turistica del territorio».

Per presentare domanda, sarà necessario avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni; possedere lo Spid; non aver già prestato servizio civile nazionale o non averlo interrotto; non aver riportato condanne penali; essere cittadino italiano; e, infine, non appartenere alle Forze di polizia o Forze Armate.

I progetti cui potersi candidare saranno pubblicati i su www.serviziocivile.gov.it #ServizioCivileUniversale e per poter presentare domanda ci si potrà collegare al sito www.serviziocivileancilazio.it

