Rogo nel deposito, indagini in corso: dubbi sul dolo

Fiamme notturne in un deposito di materiale vario a Castelforte. Le cause del rogo, che potrebbe essere di origine dolosa, sono al vaglio dei carabinieri della stazione castelfortese, che stanno esaminando il rapporto tecnico dei vigili del fuoco del locale distaccamento. L'incendio, divampato improvvisamente verso le 2 di notte nello stabile in via Monte Pecoriello, ha interessato un locale di circa 12 metri quadrati al pianoterra dell'edificio, adibito a deposito con all'interno numeroso materiale di vario genere.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Castelforte, coadiuvati dai volontari della Protezione civile Gari 88, e reso più difficile a causa del buio della notte, ha consentito di impedire che le fiamme si propagassero anche ad altri ambienti del piano superiore, dove è ubicato l'appartamento dei proprietari, che è stato immediatamente evacuato per motivi precauzionali. In via Monte Pecoriello è sopraggiunta anche un'autoambulanza del 118 per soccorrere eventuali pedrsone coinvolte nell'incendio, ma per fortuna non c'è stato bisogno di interventi in tal senso. Le operazioni di spegnimento si sono concluse un paio di ore dopo. Successivamente i vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri, hanno cercato elementi utili a stabilire le cause del rogo che, al momento, sono ancora in fase di accertamento.

L'assenza di prese elettriche e di fili nel deposito invaso dalle fiamme fa registrare, comunque, diversi dubbi sull'accidentalità dell'evento. E lascia il campo aperto all'ipotesi dolosa, sulla quale i carabinieri e i vigili del fuoco stanno eseguendo i necessari approfondimenti per chiarire una vicenda che, al momento, si è conclusa con lo spegnimento, senza danni eccessivi, delle fiamme di un deposito.

S.Gio.

