Omicidio a Suio, domani messa a Castelforte. Il sindaco: «Vicini a Miriam, la proteggeremo dai pettegolezzi»

Alle 10.30 di questa mattina il Comune di Castelforte ha pubblicato un lungo messaggio, due giorni e mezzo dopo la tragedia di Suio Terme ribadendo che intende continuare a non fare commenti su quanto è accaduto. Nella cittadina l'omicida e le vittime erano conosciuti da tutti e tutti benvoluti. «La nostra comunità che è rimasta profondamente scossa dalla tragedia che stiamo vivendo vuole continuare a mantenere il silenzio - si legge nel post - In unione con il parroco don Fabio invitiamo chi può e vuole a partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata nella Chiesa di San Rocco domani sera, sabato 11 marzo alle ore 17,30. Vivremo un momento di preghiera e raccoglimento pregando perché quanto accaduto non si ripeta mai più ed esprimere la nostra sentita vicinanza per ogni necessità e ogni bisogno».



Anche il sindaco Angelo Felice Pompeo ha voluto nel messaggio esprimere il suo cordoglio: «Questa vita ci presenta spesso situazioni incredibili, complicate e, addirittura, assurde. Abbiamo però dentro di noi la possibilità di reagire e rispondere con umanità e coraggio vivendo l'inatteso. Ma c'è una forza che ci unisce e che ci sostiene: è la solidarietà e la passione per la vita buona. Oggi siamo uniti, solidali e vicini a Miriam e alla sua splendida famiglia. Sono convinto che il male non potrà mai scrivere l'ultima parola. Ora la nostra comunità attende il ritorno a Castelforte di Miriam che dobbiamo coccolare e proteggere da ogni desiderio di curiosità e pettegolezzo. Saremo vicini a Miriam e alla sua famiglia se sapremo essere vicini e riservati, solidali e protettivi come lo sono e lo sanno essere dei veri Amici.

Una preghiera forte per Gianni e la sua famiglia attraversata da un enorme dolore. Un pensiero di vicinanza a Giuseppe per il dramma che vive con la sua famiglia»