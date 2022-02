Castelforte, addestramento militare nei luoghi della Linea Gustav

Castelforte, accoglierà giovedì prossimo 17 febbraio, i militari del 6° Reggimento Genio Pionieri che accompagnati ai volontari dell’Associazione Gustav Fronte Garigliano condurranno una attività di addestramento nello scenario dei nostri monti sui quali tra il settembre 1943 e il maggio 1944 si è combattuta una delle più cruenti battaglie della seconda guerra mondiale.

"A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale - commenta il sindaco Pompeo - ringrazio i comandanti del 6° Reggimento Genio Pionieri, il Presidente Caucci e i volontari dell’Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano che con il loro impegno e la loro passione stanno offrendo occasioni speciali per recuperare significativi tratti della nostra storia. Anche questo è un modo per creare interesse e mettere al centro dell’interesse collettivo questo nostro territorio che ha molte risorse finora non emerse come meritano. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno assicurato la loro collaborazione affinché questa iniziativa così speciale si potesse programmare e svolgere. Mi auguro che simili iniziative possano ripetersi provando anche ad immaginarne di altre che accendono i riflettori sulla nostra città”.

I militari, condurranno attività associative in assetto tattico sul percorso escursionistico del Monte Ornito guidata dall’Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano, successivamente, visiteranno il War Museum Gustav Line Garigliano Front dove si terrà l’inquadramento didattico delle operazioni militari che segnarono lo sfondamento della Linea Gustav.

"In qualità di Presidente dell'associazione e Delegato alla Memoria e alla valorizzazione del territorio dall’Amministrazione di Castelforte - commenta Giuseppe Caucci - esprimo la nostra soddisfazione per questo ennesimo risultato positivo frutto dell'incessante lavoro che conduciamo da anni con evidente ricaduta positiva sull'intero comprensorio e che oggi viene svolto in piena sinergia con l’Amministrazione condotta dal Sindaco Angelo Felice Pompeo per la valorizzazione del territorio.

Negli anni '70, Castelforte fu già meta di esercitazioni militari, grazie all’impegno del nostro illustre concittadino, Capo di Stato Maggiore Generale Giuseppe Aloia, oggi i militari ritornano a far tappa sul nostro territorio e per noi raccogliere la sua eredità è motivo di grande orgoglio".