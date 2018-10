Calcio, tre pareggi in Coppa per le pontine. Rinviata Terracina-Aurora Vodice Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre segni x in altrettante partite per le squadre pontine nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione. Termina in parità (1-1) al “Riciniello” il derby tra la Mistral Città di Gaeta e il Suio Terme Castelforte-Minturno. Vantaggio all’ottavo dei padroni di casa con l’attaccante Albano, ma a cinque minuti dall’epilogo è arrivato l’1-1 firmato da Signore che bucava il portiere Cenerelli, tra gli ex della gara insieme a Cerasuolo. A reti bianche il match del Tasciotti tra la Vis Sezze e il Santa Maria delle Mole. Da segnalare al 24’ della ripresa il penalty fallito dal romano Spaziani che si lasciava ipnotizzare dall’estremo difensore Paccariè, bravo anche a respingere il successivo colpo di testa ravvicinato del giocatore ospite. Un minuto più tardi rosso al bomber lepino Spila. Scoppiettante 2-2 allo stadio comunale “Aldo Moro” tra il Monte San Biagio e la capolista Ferentino: botta e risposta tra il ciociaro Caligiuri e il monticellano Altobelli ad inizio secondo tempo, preludio al vantaggio biancoverde realizzato su rigore dal neo arrivato Funari e definitivo 2-2 a cinque dal termine sempre dagli 11 metri del ferentinate Orsinetti. Rinviato a data da destinarsi al Colavolpe il derby tra il Terracina e l’Aurora Vodice Sabaudia a seguito dell’ordinanza del sindaco Nicola Procaccini dopo le notizie tragiche che hanno colpito lunedì la città pontina. Ritorno fissato il 14 novembre.