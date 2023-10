Caccia all'uomo dopo Doganella-La Setina: raffica di squalifiche, stop di quattro anni per un giocatore

Raffica di squalifiche del giudice sportivo dopo la caccia all'uomo in campo al termine dell'incontro tra Doganella e La Setina. Una violenta maxi rissa al termine dalla prima giornata del Campionato Juniores under 19, la rabbia si è scatenata al pareggio degli ospiti su rigore nei minuti di recupero.

Il giudice sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal sostituto giudice sportivo Gianmichele Niglio e dal rappresentante dell’Aia Francesco Pozzato, nella seduta di ieri hanno adottato le decisioni conseguenti. Un giocatore della squadra di casa resterà lontano dal campo fino all'ottobre del 2027 perché nella caccia all'uomo ha raggiunto l'arbitro e lo ha colpito tra collo e orecchio, poi si è diretto contro alcuni calciatori avversari. Gli altri hanno squalifiche che vanno da tre a sei giornate. Duecento euro di multa al Doganella e cento euro per La Setina ai cui dirigenti si riconosce di aver tentato di sedare la rissa.

Solo ammoniti i due allenatori, Stefano Rossi (La Setina) e Pierluigi Neroni (Doganella).

Il provvedimento più pesante per un giocatore del Doganella G.C.

che è stato squalificato fino al 19 ottobre del 2027 per aver aggredito appunto il direttore di gara. Sei gare di squalifica per R.I. “in quanto a fine gara rientrava sul terreno di gioco (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini”. Cinque gare a M.C. che a fine gara rientrava sul terreno di gioco partecipando alla rissa (era stato sostituito al 32′ del secondo tempo) ha colpito un calciatore avversario alle spalle con diversi pugni e D.F., che a fine gara è rientrato in campo per partecipare alla rissa (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari. Sempre del Doganella M.C. e T.D., squalificati per quattro gare, insieme ai rossoblù A.F. e A.U. Per tre gare, infine, squalificati G.D. del Doganella e R.Z. della Setina.

Il Doganella dovrà giocare una gara a porte chiuse in campo neutro.