Calcio a cinque, il Lynx Latina (ultimo in classifica) sfiora l’impresa ma è recuperato e superato solo nel finale dalla capolista Maritime Augusta

Il Lynx Latina esce sconfitto (3-4) dalla sfida valida per la sesta giornata del campionato di serie A di calcio a cinque. Al PalaBianchini i nerazzurri vengono recuperati nel finale di partita dalla capolista Maritime Augusta e superati. Pesa l’espulsione di Janqui (cacciato dopo aver realizzato un gol incredibile) sulla quale la panchina nerazzura ha protestato non poco e anche un po’ di sfortuna (palo di Carlihos sul 3-4) ma nel complesso la formazione di coach Paniccia ha tenuto testa alla capolista anche se è una magra consolazione visto che i pontini restano ultimi in graduatoria con un solo punto.LA PARTITA - Sfida nel complesso divertente e in avvio di match regna l’equilibrio e le due squadre non si fanno male. A 2’40” dalla fine del primo tempo il Latina la sblocca con Carlinhos ma a 18” dalla sirena la squadra siciliana trova il pareggio in extremis. Si torna in campo sull’1-1 e il secondo tempo è scoppiettante: segna Battistoni (2-1) e pareggia istantaneamente Spanpinato (2-2). Janqui realizza il gol capolavoro con una rovesciata spettacolare che regala ancora il vantaggio ai nerazzurri (3-2) ma passano pochi attimi e lo stesso Janqui (già ammonito) strattona un avversario e viene espulso concedendo agli avversari la superiorità numerica che viene sfruttata da Simi (3-3) quindi il sorpasso a opera di Spanpinato (3-4).LYNX LATINA: Mudronja, Chinchio, Aiello, Raimondi, Battistoni, Anas, Carlinhos, Cretella, Palmegiani, Lo Cicero, Rosianu, Mannucci, Janqui, Antonito. All. PanicciaMARITIME AUGUSTA: Dalcin, Putano, Follador, Spanpinato, Mancuso, Simi, Cabreuva, Zanchetta, Centorrino, Siqueira, Fortino, Pedrinho, Bissoni, Caio. All. EvertonArbitri: Luca Vincenzo Caracozzi (Foggia) e Michele Ronca (Rovigo). Crono Alessandro Ribaudo (Roma)Marcatori: Carlinhos (Latina), Zanchetta (Augusta), Battistoni (L), Spanpinato (A), Janqui (L), Simi (A), Spanpinato (A)Espulso: Janqui (Latina)