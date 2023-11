Venerdì 10 Novembre 2023, 08:06

Da giorni abbaiava in cerca di aiuto. I suoi latrati riecheggiavano nel palazzo e in strada, ma della sua proprietaria nemmeno l'ombra, scomparsa nel nulla senza lasciare traccia. Quando ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone dell'appartamento con l'autoscala, hanno trovato la cagnolina abbandonata, chiusa in una stanza senza né acqua né cibo, impaurita e intimorita: ma ancora viva.

E' accaduto in via Aurelio Saffi. Agenti e vigili del fuoco sono sono concordi nel dire che era destinata a morte certa. La polizia locale, guidati dal comandante Sabrina Brancato, avevano ricevuto la segnalazione che nell'appartamento situato al quarto piano di un palazzo tra piazza Santa Maria Goretti e viale XVIII Dicembre, c'era un cane che abbaiava ininterrottamente.

In realtà iI primi esposti dei vicini alla polizia locale, risalgono a quasi un mese fa, ma non c'era stato modo di mettersi in contatto con la proprietaria, una giovane straniera di origine romena, sempre irreperibile. Ma evidentemente qualcuno andava a dar da mangiare al cane viisto che l'animale è sopravvissuto.

La proprietaria però sembrava svanita nel nulla tanto che la scorsa settimana ne era stata anche denunciata la scomparsa. La donna però era rintracciata dai carabinieri lo scorso lunedì e il problema sembrava risolto. Invece la giovane è sparita nuovamente e a giudicare dall'abbaiare continuo il cane era rimasto senza cibo.

Alla porta dell'appartamento si erano presentate le guardie zoofile, ma nessuno aveva risposto. A quel punto la polizia locale ha deciso di piazzare dei rilevatori di accesso all'entrata dell'appartamento, per verificare se qualcuno vi si recasse, magari di notte. Ma dopo 72 ore, intorno alle di 17 di ieri è scattata l'operazione di salvataggio.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Mediante un'autoscala, i pompieri hanno raggiunto il terrazzo e, una volta sul balcone, da una finestra hanno visto l'animale in condizioni pessime, senza cibo né acqua, ma ancora vivo.

Dopo essere stata liberata la cagnolina è stata consegnata ai veterinari della Asl che l'hanno visitata e poi presa in carico per trasferirla in una struttura adeguata. Sul posto, insieme alle forze dell'ordine, anche il magistrato Antonio Sgarella.

Per la proprietaria del cane, adesso, si profila un denuncia per maltrattamenti di animali.