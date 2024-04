Benevento cala il poker, play off in bilico per il Latina

Il Latina cade per la terza volta di fila. La notte è stregata per i nerazzurri che a Benevento perdono per 4-0. Ad onor del vero risultato forse troppo severo per i pontini per quello espresso in campo almeno per trequarti di gara. Di certo la maggiore esperienza dei sanniti è prevalsa.

Nonostante le tante assenze il Latina si presenta al Ciro Vigorito con la miglior formazione possibile. Il tecnico Gaetano Fontana presenta un 3-4-2-1. Davanti a Guadano la linea difensiva è composta da Marino, Vona e De Santis. Sulle fasce con il compito anche di indietreggiare sulla linea difensiva in fase di non possesso operano Ercolano a destra e Crecco a sinistra. In mediana il tandem è composto da Mazzocco e Riccardi. Sulla trequarti Paganini e D’Orazio a supporto dell’unica punta Mastroianni. Dalla parte opposta Gaetano Auteri non rinuncia al suo 3-4-3. Tra i pali Paleari, il trio difensivo è composto da Berra, Capellini e Pastina. In cabina di regia Talia e Nardi con Simonettti e Masciangelo sulle fasce. In avanti Pinato, il rientrante Lanini e Ferrante.

Il Latina si rende subito pericoloso: cross dalla sinistra di D'Orazio per la testa di Paganini, Paleari devia in angolo.

Pronta la risposta dei giallorossi. Progressione di Talia che serve al centro Lanini, ma l'attaccante svirgola. Sulla ribattuta si fionda Masciangelo, ma la sfera viene deviata sulla linea da un difensore pontino. Passano pochi istanti e la squadra di casa si rende nuovamente pericolosa con un mancino di Ferrante dalla distanza che Guadagno devia in angolo. Al 17’ Fontana è costretto ad effettuare il primo cambio della serata. Mazzocco si ferma per un problema muscolare e al suo posto entra Del Sole. Al 25’ azione manovrata del Latina che termina con la conclusione del neoentrato Del Sole che Paleari neutralizza in collaborazione con Berra. Alla mezz’ora il Benevento sblocca la contesa grazie ad una prodezza di Lanini che calcia una punizione perfetta, da posizione defilata, che non lascia scampo all’incolpevole Guadagno. I sanniti continuano a macinare gioco e al 35’ vanno vicino al raddoppio con un colpo di testa di Pinato che è preda delle mani di Guadagno. Il Latina dopo una buona partenza sembra aver subito il colpo e ha difficoltà nel ripartire facendo mancare i giusti rifornimenti a Mastroianni che resta troppo isolato nella retroguardia giallorossa.

La ripresa

Nella ripresa il Latina prova a creare un minimo di pressione. Dopo un minuto, Mastroianni ci prova di testa ma la sua mira non è precisa. Al 10’ il Latina va vicino al pareggio. Calcio d'angolo di Crecco, Mastroianni colpisce a botta sicura di testa ma la palla viene respinta dalla difesa giallorossa. Il Latina ci prova con grande intensità a rientrare in partita concedendo poco alla formazione di Auteri che con le ripartenze prova a trovare la strada del raddoppio. I pontini cercando con tutte le proprie forze la via del pareggio. Ma come spesso accade, nel miglior momento dei ragazzi di Fontana arriva la doccia gelata. Minuto 31’ ripartenza fulminea del Benevento finalizzata dal neoentrato Bolsius che con un preciso diagonale infila il pallone sotto le gambe di Guadagno proteso in uscita. Un duro colpo per il Latina che alza bandiera bianca e il Benevento ne approfitta e trova addirittura la terza marcatura. Ciano, appena entrato, da calcio d’angolo pennella un pallone perfetto per la testa di Ferrante che da due passi gonfia la rete. Il Latina non c’è più e in pieno recupero il Benevento cala il poker. Vona atterra Ciano e per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Ciano realizza il definitivo 4-0.