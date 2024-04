Lunedì 22 Aprile 2024, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 11:53

Il tecnico dei pontini Gaetano Fontana al termine del match in conferenza stampa è amareggiato per la sconfitta, ma sereno per la prestazione dei suoi. «Quando perdi 4-0 c’è poco da dire, anche questa volta abbiamo commesso delle ingenuità, ma la nostra prestazione nel complesso non è assolutamente da buttare. Quando abbiamo avuto noi delle occasioni per fare gol non siamo riusciti, è ovvio che quando concedi campo ad una squadra come il Benevento non c’è scampo. Dopo il primo gol subito ci sentivamo feriti in una gara che onestamente a livello di espressione di gioco non eravamo secondi al Benevento, poi ovviamente quando ripeto finisce 4-0 tutte le disamine e le valutazioni vanno a cadere. Dobbiamo riflettere, c'è da capire il perché certe cose accadono».

Quella maturata in terra sannita è la terza sconfitta consecutiva per il Latina, un dato che però non preoccupa Fontana. «Quando si perde non è mai bello ovvio, però la squadra nonostante il passivo veramente pesante ha cercato di giocare a calcio, di proporre un bel gioco e di trovare anche il gol che purtroppo non è arrivato. La squadra ha cercato di rimettere una partita, ma purtroppo stanno capitando delle situazioni che poi diventano di difficile gestione durante la gara, però onestamente dal punto di vista dell'impegno non posso assolutamente dire nulla ai ragazzi perché anche oggi ci siamo presentati di fronte ad una squadra importante in grande emergenza. Abbiamo dovuto anche cambiare il nostro assetto iniziale per cercare di rimediare ad alcune mancanze. Abbiamo l'ultima partita da fare in casa. Dobbiamo andare a prenderci quello che ci spetta perché meritiamo di partecipare alla fase iniziale dei playoff».