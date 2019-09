Arrestato per la rapina alla farmacia in Q4, tradito dalle telecamere. Aveva già colpito due volte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno dato esecuzione ieri ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di P. M. classe1998 poiché ritenuto del reato di rapina e porto abusivo d’armi.Dalle ingagini degli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio e la PA è emerso che lo scorso 11 settembre, il malvivente, dopo essersi introdotto all'interno di una farmacia in Q4 a Latina, impugnando un coltello, ha minacciato le due dipendenti costringendole a consegnare l'incasso, circa 1.500,00 euro, per poi fuggire a piedi.Grazie all’analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura di Latina, sono riusciti a individuare e rintracciare il responsabile che, sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva ancora trovato in possesso degli indumenti utilizzati al momento della rapina.«L'indagato risulta già gravato da precedenti specifici - spiegano dalla Questura - Risulta essere già stato arrestato per una rapina commessa ai danni di un supermercato e da ultimo, nello scorso mese di luglio, per una rapina commessa ai danni di un tabaccaio».L’uomo al termine delle formalità di rito veniva associato presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.