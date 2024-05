Incidente sull'Appia, muore 33enne di Terracina: feriti 5 ragazzi tra i 19 e i 24 anni

Dramma della strada, la scorsa notte, lungo via Appia lato Monte San Biagio: è morto un 33enne residente a Terracina. È deceduto sul colpo, dopo una terribile carambola che ha visto impattare l’auto di cui era al volante prima contro uno degli alberi ai margini della carreggiata, poi contro un’altra macchina che procedeva nello stesso senso di marcia e su cui viaggiavano cinque ragazzi della zona tra i 19 e i 24 anni.

L’incidente si è verificato intorno all’una nel territorio di Fondi, in prossimità del chilometro 115.00 dell’Appia, a non molta distanza dal confine con Monte San Biagio. Ad essere coinvolte, una Mini Countryman e una Renault Clio. La vittima viaggiava in direzione della città della Piana, finché non ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Tenenza.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per quanto riguarda gli occupanti della seconda auto coinvolta, condotta da un 20enne fondano, hanno riportato ferite lievi: i cinque sono stati trasferiti tra gli ospedali “Goretti” di Latina e “Dono Svizzero” di Formia.