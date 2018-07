A Terracina torna "Goletta Verde" di Legambiente, convegno con i dati

Per il terzo anno consecutivo fa tappa a Terracina la campagna nazionale di Legambiente "Goletta Verde", una tappa di terra che si affianca a quella di mare che si è già svolta a Ostia e che è stata possibile grazie all'attività del circolo locale Pisco Montano. Per oggi pomeriggio alle ore 17 presso l'hotel River Palace è previsto un convegno nel quale si parlerà del laboratorio cittadino “Goletta Verde a Terracina” attivato presso l’Its "Bianchini", della rete territoriale di prevenzione e contrasto alla plastica in mare “Plastic Free Beaches Terracina”, del progetto “Fishing for litter Terracina per una qualità del turismo e dei prodotti della pesca”.



Interverranno il sindaco Nicola Procaccini, il comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Poerio, il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi; quest'ultimo presenterà, insieme ad una rappresentanza dello staff nazionale di Goletta Verde, i dati di Goletta Verde 2018 per la qualità delle acque della Regione Lazio e di Terracina, oltre alla Guida Legambiente- Touring Club con le tre Vele assegnate a Terracina anche quest’anno. Il convegno sarà l’occasione per la presentazione di diversi progetti del Circolo per la cura delle coste e del mare cittadini con la presenza della professoressa Angelina Fruggiero del Dipartimento Chimico del "Bianchini", del coordinatore locale della Rete territoriale di contrasto alla plastica sulla spiaggia Plastic Free Beaches Terracina, Felice Enrico Di Spigno, Presidente SIB Confcommercio Terracina, del vicepresidente del Circolo Gabriele Subiaco. A chiudere il convegno sarà l’onorevole Rossella Muroni, membro della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, autrice di una proposta di legge che mira al risanamento dell'ecosistema marino grazie al coinvolgimento attivo dei pescatori.



Marted├Č 10 Luglio 2018



