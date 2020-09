Nella notte di sabato quando i fratelli Marco e Gabriele Bianchi vengono chiamati per aiutare gli amici coinvolti in una rissa stanno consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero. A riferirlo, a verbale, è stato Marco. Si legge nell'ordinanza del caso Willy Monteiro: «Marco Bianchi riferiva che allontanandosi dal pub, in compagnia del fratello, di un amico e di tre ragazze delle quali non ricorda il nome, mentre stavano consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero, ricevevano una telefonata da parte del loro amico Michele Cerquozzi, il quale, a suo dire impegnato in una violenta discussione a Colleferro, chiedeva loro di intervenire in suo soccorso».

È a quel punto che i due fratelli arrivano in piazza Santa Caterina, dove Willy verrà ucciso. A questo punto le indagini si concentrano anche sul ruolo di Cerquozzi, finora rimasto fuori dagli accertamenti.



Le indagini

Intanto potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte del ragazzo. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla, prosegue in queste ore: gli inquirenti stanno ascoltando altre persone presenti la notte tra sabato e domenica scorsa a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Al momento il procedimento resta rubricato comema alla luce delle testimonianze raccolte il capo di imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario.