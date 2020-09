Willy Monteiro, così è stato ucciso: «Calci e pugni mentre lui era a terra»

In quindici pagine di ordinanza il racconto della notte in cui è stato ucciso Willy Monteiro Duarte. Prima il battibecco, la lite tra Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i ragazzi di Artena, poi il Suv Q7 con i fratelli Marco e Gabriele Bianchi che sbuca all'improvviso, si ferma in mezzo alla strada, i due pugili che scendono, cominciano a sbracciare a gettarsi addosso a Willy e ai suoi amici. Tutte le dichiarazioni raccolte dagli investigatori sono concorsi e inchiodano Gabriele e Marco Bianchi: hanno colpito Willy e i suoi amici. In posizione più sfumata appare Belleggia, mentre risulta il coinvolgimento di Pincarelli nell'aggressione mortale al giovane cuoco di origine capoverdiana. Prima con un calcio in pieno petto a freddo che fa rimbalzare Willy addosso a un'auto poi una sfilza di pugni sul volto.

Colleferro, il campione di MMA Di Chirico: «Fighter? Sembrano più dei trapper... Con lo sport non c'entrano nulla»

Racconta un testimone, Matteo Larocca: «Ricordo in particolare che uno di loro ha sferrato un calcio all'altezza del petto di Willy facendolo cadere a terra mandandolo a sbattere contro una macchina parcheggiata sulla via. Dopo questo primo calcio Willy è riuscito a rialzarsi ma veniva preso tempestivamente a calci e pugni tanto che cadeva di nuovo a terra. Addirittura mentre era a terra hanno proseguito a sferrare calci e pugni contro il mio amico Willy tanto che non è riuscito più a rialzarsi». Un altro testimone Simonce Cenciarelli, amico del cuore di Willy, sconvolto, mette a verbale: "Addirittura ricordo che mentre il mio amico Willy guaceva in terra gli aggressori prosguivano passandogli sopra con i piedi".



Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA