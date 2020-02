Treno Frecciarossa deragliato a Lodi, sui binari erano in corso lavori: ieri sostituito un deviatoio

Sulla linea Alta Velocità dove è deragliato il treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno c'erano dei lavori di manutenzione in corso. Secondo quanto si apprende, l'intervento - affidato ad una ditta specializzata da Rfi - era in corso anche nelle ultime ore, proprio nel punto in cui è sviato il treno. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l'incidente e i lavori stessi.

Potrebbe essere stato un problema a uno scambio una delle cause del deragliamento. Lo sviamento del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove proprio la scorsa notte, o nella tarda serata di ieri, sarebbe stato sostituito un deviatoio, ovvero un pezzo dello scambio stesso. È stata ricostruita una prima parziale dinamica del deragliamento. Secondo le forze dell'ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari, è uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio ha invece proseguito la corsa ancora un po' con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. «Poteva essere una carneficina», ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona durante un sopralluogo, spiegando che la prima motrice è rovesciata ed è a circa 30 metri dal resto del treno e la sua corsa si è fermata vicino a una palazzina, una struttura delle ferrovie. La seconda carrozza è piegata sul lato destro mentre il resto del treno è fuori dai binari ma è rimasto in asse sulla sede ferroviaria. Gli esperti del nucleo specializzato in disastri ferroviari della Polfer sono al lavoro affiancando i colleghi del Compartimento della Lombardia. Dopo l'attivazione a cura del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, il personale del N.O.I.F. (Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari) è arrivato sul luogo del disastro, mettendosi a disposizione della Procura titolare delle indagini. Il Nucleo è stato istituito nel 2011 con decreto del Capo della Polizia, a seguito della tragedia di Viareggio, per fornire un supporto qualificato nelle attività di investigazione, proprie della polizia giudiziaria, in un settore estremamente tecnico e complesso come quello ferroviario. Il gruppo, che si avvale di professionalità Polfer presenti sul territorio, è coordinato da Marco Napoli. L'esperienza italiana è stata condivisa anche a livello europeo, all'interno del network di Polizie Ferroviarie Railpol, dove la responsabile del Nucleo ha assunto il ruolo di leader nello specifico gruppo di lavoro dedicato alle indagini sugli incidenti ferroviari.

