Incidente Frecciarossa, sospesa linea Alta Velocità Milano-Bologna: situazione treni e cancellazioni

Linea Alta Velocità Milano-Bologna nel caos dopo il deragliamento del treno Frecciarossa 9595 nei pressi di Lodi in cui 2 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite. Il traffico sulla linea AV Milano - Bologna rimane sospeso. I treni sono istradati su percorso alternativo tra Milano e Piacenza con maggior tempo di percorrenza di 1 ora. Lo rende noto Rete Ferroviaria italiana (Rfi) in questi minuti, la quale fa sapere che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Il treno direttamente coinvolto FR 9595/9597 partito da Milano Centrale alle 5:10 sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 11:27. Sono stati cancellati questi treni: FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) - Napoli Centrale (14:13); FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00); FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06); FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova



