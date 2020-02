Treno deragliato, le vittime sono Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. L'ultimo post: «La prevenzione è l'arma migliore»

Nel deragliamento del Frecciarossa vicino a Lodi sono morti i due macchinisti. Si tratta di Giuseppe Cicciù, di 51 anni, di Reggio Calabria, e di Mario Di Cuonzo, di 59, originario di Capua (Caserta). Sarebbero stati sbalzati a circa 500 metri da dove è finita la corsa del treno alta velocità deragliato nel Lodigiano i due macchinisti deceduti. A quella distanza sono infatti stati trovati i due corpi, uno con maggiore difficoltà. «La prevenzione è da sempre l'arma migliore!»: è l'ultimo post su Facebook scritto nello scorso ottobre da Giuseppe, uno dei due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del treno nel lodigiano.

Andava quasi alla massima velocità prevista, circa 290 chilometri orari, il treno Frecciarossa 9595 deragliato, stamani, in provincia di Lodi. Il particolare, secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa, emerge dal riserbo investigativo sui primi accertamenti tecnici, condotti da Polfer e Vigili del fuoco. Il convoglio infatti viaggiava su un tratto rettilineo e in alta velocità, quando, pare all'altezza di uno scambio, meno di un chilometro prima di dove si sono fermate le carrozze, è 'sviato'.

Le testimonianze. «Credevo di essere morto», «non riesco a descrivere quel che è accaduto, non me ne rendo ancora conto. Il treno andava velocissimo, forse ai trecento chilometri all'ora. All'improvviso ho sentito una botta violenta. Un boato fortissimo». È il racconto di uno dei feriti del deragliamento ferroviario del Lodigiano, un giovane di 21 anni ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, in una testimonianza raccolta dall'edizione online del quotidiano piacentino Libertà. Il ragazzo, straniero, viaggiava nella seconda carrozza, vicino al finestrino, insieme a un amico. «Ci siamo stretti forte la mano per evitare di cadere - racconta a poche ore dal deragliamento del treno sulla linea alta velocità a Livraga, nel Lodigiano - Il vagone si è ribaltato e noi, in attesa dei soccorsi, siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo. Per un quarto d'ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo. Credevo di essere morto. Sono musulmano, ho chiuso gli occhi e ho pregato».



