Stupro Caivano, la mamma di una delle cuginette abusate: «Ci stanno minacciando, non possiamo uscire di casa»

La denuncia come fermata intermedia di un calvario che oltre alla vittima divora una famiglia intera. A Caivano la mamma di una delle ragazzine abusate ha voluto consegnare un messaggio urgente alla premier Giorgia Meloni che è attesa al Parco Verde, lo squallido teatro dove si sono consumati gli abusi.

«Voglio parlare personalmente con la premier Meloni per raccontarle le mie paure», ha detto la donna. In un'intervista al quotidiano Il Mattino aveva spiegato che il luogo dove vive con la famiglia, quel Parco Verde immerso nel degrado, è un inferno.

La denuncia dello stupro di Caivano, partita da uno dei fratelli delle vittime (a cui era arrivato sul cellulare il video della violenza sulla sorella) ha scatenato l'odio nel quartiere. Un sentimento di fastidio violento che si è tradotto in minacce . È la mamma a parlare: «Stiamo subendo minacce dal quartiere, non possiamo uscire di casa, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro: ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote».

È questo, in sintesi, lo sfogo che la mamma della 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde di Caivano ha affidato all'avvocato Angelo Pisani che ha incontrato in queste ore. Al fratello della 12enne vittima delle violenze è stato rubato lo scooter e anche questo episodio viene interpretato dalla famiglia come una minaccia.

«Voglio parlare personalmente con la premier Meloni senza intermediari, senza politicanti per raccontarle le mie paure», ha spiegato la madre al legale della famiglia Angelo Pisani che seguì anche la vicenda della piccola Fortuna. È un «grido di dolore - sottolinea Pisani - quello che arriva dalla mamma della giovane vittima di Caivano, chiede di scappare via da quei luoghi. Una famiglia che chiede di essere messa in salvo, chiede una seconda possibilità, chiede di scappare dall'inferno».