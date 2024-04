Supermercato chiude dopo 15 anni di attività: «Nessuno vuole comprarlo, abbiamo messo tanti annunci»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Dopo più di quindici anni di attività chiude l’alimentari Crai di via Menarè a San Giacomo di Veglia. Il piccolo supermercato gestito dai coniugi Paola Gava e Gabriele Dal Ben abbasserà le serrande il 31 maggio. Punto di riferimento per tanti sangiacomesi, il negozio si è distinto negli anni per la cura del servizio alla clientela, che per molti anziani significava trovare conforto, qualche parola gentile e un aiuto nel portare la spesa a casa. Per questo la notizia è stata accolta con tristezza, ma dietro alla chiusura si nasconde solo il meritato riposo del pensionamento. Per Gabriele, infatti, la pensione è arrivata ormai 5 anni fa. «Abbiamo preso questa decisione perché, dopo circa tre anni di tentativi di vendere l'attività, mio marito è arrivato al quinto anno dalla pensione. È giusto che possa finalmente godersi il suo meritato riposo, ma gestire l'attività da sola sarebbe troppo gravoso per me», spiega la moglie e titolare Paola Gava.

Caro prezzi, dai pannolini ai passeggini boom di aumenti: i prodotti per bambini su fino al 30%

ANNUNCI A VUOTO

Molti gli annunci pubblicati, a cui sono seguite alcune risposte, ma nessuno si è ancora mostrato disponibile a impegnarsi in questa attività.