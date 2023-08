Stupro a Caivano, la lettera a Meloni della mamma di una vittima: «Ci porti via da questo inferno»

Una lettera indirizzata a Giorgia Meloni per chiedere una legge ad hoc in grado di proteggere vittime di violenze, pedofilia e prostituzione e le loro famiglie: a scriverla è la mamma di una delle due bambine vittime degli stupri a Caivano che, insieme al suo avvocato Angelo Pisani, rivolge alla premier un accorato appello: «Presidente, siamo nelle sue mani: ci porti via da questo inferno». «La aspettiamo - scrive la donna - per farle vedere gli orrori e il degrado di queste periferie, qui non c'è solo criminalità, droga e camorra, spesso alibi della politica nel non risolvere i problemi, ma pedofilia, violenza e prostituzione».

Stupri a Caivano, indagati due maggiorenni: hanno 18 e 19 anni. Ora si analizzano i cellulari sequestrati

La lettera

Poi la richiesta di interventi mirati, una normativa ad hoc e fondi per andare al cuore dei problemi: «Perché i pentiti di mafia hanno la possibilità di tornare a vivere in una condizione di protezione insieme con le loro famiglie e le vittime non criminali, come due bambine abusate no, senza la possibilità di poter avere una nuova vita con le loro famiglie lontano dagli orchi e dall'inferno». «Quando tra qualche tempo saranno restituite ai loro genitori - ricorda la mamma - queste bambine torneranno a vivere là dove sono state violentate correndo gravi rischi e questo non è giusto è possibile».

Il 1° settembre Comitato ordine e sicurezza

A quanto apprende l'Adnkronos, il prefetto di Napoli ha convocato per venerdì 1 settembre il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione di Caivano e in particolare del Parco Verde dopo la drammatica vicenda delle due bambine violentate.

Tra gli obiettivi del comitato, al quale parteciperanno anche il procuratore di Napoli e il procuratore presso il Tribunale per i minorenni, oltre al Dirigente scolastico regionale, la sottoscrizione da parte di più soggetti istituzionali di un patto per la sicurezza integrata che possa favorire il ripristino della legalità e della vivibilità in un contesto territoriale segnato da un degrado profondo e che già nel passato più o meno recente è stato teatro di episodi tragici, come quello dello stupro e dell'omicidio della piccola Fortuna Loffredo. Tra l'altro, si starebbe lavorando anche all'ipotesi di trasformare in una palestra della legalità parte del centro polifunzionale in abbandono in cui le due ragazzine sono state abusate.