Stupro Caivano, Don Patriciello: «D'accordo con Rocco Siffredi, oscuriamo siti porno ai ragazzini»

(LaPresse) “Sono d’accordo con quello che ha detto Rocco Siffredi: oscuriamo i siti porno ai ragazzini”. Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo di Parco Verde, Caivano, dove la comunità si raduna per una fiaccolata contro il degrado del quartiere promossa dai comitati cittadini. "Serve esercito di insegnanti non di militari", ha aggiunto il religioso che ha parlato delle minacce che avrebbe ricevuto: "Non ho paura né per me né per la mia scorta".

Palermo, la ragazza stuprata si sfoga sui social: «Sono stanca, mi state portando alla morte». Nuovo richiamo del Garante della privacy