Stupro Caivano, la mamma di una delle ragazzine violentate: «Ci stanno minacciando»

Non possono più uscire di casa i famigliari delle cuginette di 10 e 12 anni abusate per mesi al Parco Verde di Caivano. La denuncia ai carabinieri ha messo in moto una serie di minacce da parte dei boss del quartiere.

Stupro Caivano, la mamma di una delle cuginette abusate: «Ci stanno minacciando, non possiamo uscire di casa»

Tra i responsabili delle violenze, infatti, ci sono anche alcuni figli dei boss delle piazze di spaccio locali.