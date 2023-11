Sciopero generale oggi, stop trasporti dalle 9 alle 13. Scuola, medici, impiegati si fermano per 8 ore. La situazione nelle città

Aggiornamenti in evidenza

Sciopero generale, la diretta di oggi 17 novembre. La piazza di Cgil e Uil si prepara a sfidare il governo. Lo sciopero scatta per 8 ore o intero turno di lavoro a livello nazionale per il pubblico impiego, la scuola, la sanità e gli addetti di Poste italiane. Per il settore dei trasporti dai bus ai treni - escluso quello aereo per cui i voli sono regolari - e i vigili del fuoco lo sciopero è di 4 ore, dalle 9 alle 13.

Incrociano le braccia per 8 ore anche le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del Centro. Per le regioni del Nord sarà il 24 novembre e quelle del Sud il primo dicembre; Sicilia e Sardegna si fermeranno il 20 e il 27 novembre. Lo sciopero riguarda anche medici e infermieri (altre due giornate di protesta sono state indette dalle sigle Anaao e Cimo il 5 dicembre e dall'intersindacale il 18 dicembre) sulla questione del taglio degli adeguamenti delle pensioni dei medici e di altri dipendenti pubblici.