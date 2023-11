Sciopero Roma oggi. Metro a rischio, bus deviati e strade chiuse: mappa e orari. In città anche due cortei

Non solo lo sciopero generale, oggi è un venerdì nero per la Capitale che sarà interessata da tre manifestazioni nel corso della mattinata. Le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti hanno infatti aderito allo sciopero proclamato da Cgil e Uil, che riguarda l’intera rete Atac e RomaTpl. Inizialmente doveva essere di 8 ore, fino all’arrivo della lettera di precettazione firmata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha consentito lo sciopero solo dalle 9 alle 13. Proprio la fascia oraria in cui ci saranno le tre manifestazioni: quella degli studenti, dalle 8.30 alle 10, da piazza Barberini a piazza del Popolo, teatro della manifestazione dei sindacati dalle 9 alle 13, e quella prevista sempre nelle stesse ore da piazzale Ostiense a viale Trastevere.

PIAZZA DEL POPOLO

Contestare la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal governo: è da qui che si deve partire per dare una spiegazione allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, riguardante lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di oggi.

E proprio i sindacati saranno in piazza del Popolo dalle 9 alle 13, con cinquemila persone attese alla manifestazione. Tra di loro, sul palco anche i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Dato il grande afflusso previsto alcune strade limitrofe saranno dedicate esclusivamente ai mezzi dei manifestanti: viale Giorgio Washington, in entrambi i lati, nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, lungotevere delle Navi, via del Circo Massimo, tra Clivo dei Publicii e piazzale Ugo La Malfa. E ancora: divieto di sosta su via degli Annibaldi, tra via Cavour e via Frangipane. Inoltre in caso di necessità potrebbe anche essere temporaneamente chiusa la stazione Flaminio, lungo la metro A. Dalle 9 alle 13, in piazza Santi Apostoli, è prevista anche la manifestazione della Cgil sulla vertenza delle commissioni territoriali per i rifugiati politici.

BARBERINI

Un secondo corteo, i cui partecipanti dovrebbero essere 500, che poi confluirà nella manifestazione di piazza del Popolo, è quello voluto dalla «Rete degli studenti medi» e partirà da piazza Barberini, fino ad arrivare appunto nella piazza in cui ci saranno ad attenderli i sindacati, passando per via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele d’Annunzio. Si svolgerà dalle 8.30 alle 10 e potrebbe alterare in quel lasso di tempo il percorso - già non garantito a causa dello sciopero dei trasporti - per le linee bus 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 119, 160, 492, 590. Dalle 14 alle 18, un’altra manifestazione della Cgil a via Molise, in cui sono previste 80 persone.

OSTIENSE

Un altro corteo degli studenti partirà invece da piazzale Ostiense fino ad arrivare a viale Trastevere. Tra le 9 e le 13 passerà per via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, via di Porta Portese, via Induno. Anche in questo caso potrebbero esserci deviazioni per le linee bus 3, H, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 781. Sarà vietata inoltre la sosta su piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale Trastevere (tra via Girolamo Induno e viale Glorioso), via Emilio Morosini (solo dal lato del Ministero, nel tratto compreso tra viale di Trastevere e l’ingresso carrabile della sede ministeriale), largo Bernardino da Feltre. Dalle 8.30 alle 9.30 il corteo sarà preceduto da un sit-in in largo Bernardino da Feltre, nei pressi della sede del ministero dell’Istruzione, indetto dalla «Rete Studenti Medi».

TRASPORTI

A rendere la mattinata dei romani difficile, se non impossibile in alcune zone, sarà come detto anche lo sciopero dei trasporti, dalle 9 alle 13, che riguarderà l’intera rete Atac e RomaTpl. E alla fine di questo venerdì 17 novembre, ci sarà allo stadio Olimpico anche la partita di calcio tra Italia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. In questo caso è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso dell’impianto del Foro Italico.