Sciopero trasporti, il calendario di dicembre: le ripercussioni su ponte Immacolata e festività

Dopo le discussioni sullo sciopero (poi in parte precettato) di venerdì 17 novembre, arrivano le date degli scioperi confermati per dicembre, mese caldo per il ponte dell'Immacolata e le partenze natalizie o di fine anno degli italiani.

Ponte dell'Immacolata

L'8 dicembre è un giorno festivo e quest'anno cade di venerdì: molti italiani – complice la chiusura di aziende e scuole – hanno deciso di partire approfittando del week end lungo magari già la sera del 7 (che peraltro è festiva a Milano per Sant'Ambrogio). E proprio la data del 7 dicembre è tra quelle più interessate da astensioni dal lavoro dei trasporti aerei e pubblici. Uno sciopero non nazionale ma molto esteso: annunciata un'astensione dal lavoro di 24 ore che interesserà gli aeroporti di Venezia e Treviso. Altre sigle hanno annunciato un sciopero del trasporto pubblico locale di Verona per 4 ore (5-6 del mattino e poi 9-12). Sciopero ferroviario in Emilia Romagna dalle 9.01 alle 16.59, fermo il trasporto locale a Udine per 4 ore (17.15-21.15).

Gli altri scioperi

In Abruzzo l’11 dicembre si ferma il trasporto pubblico locale per 4 ore (18-22). Il 13 dicembre stop per un giorno della società che gestisce il trasporto pubblico locale di Cosenza. Idem a Lodi. Il 17 dicembre (quindi interesserà soprattutto i primi a rientrare per le vacanze di Natale), sciopero nazionale degli aerei: coinvolto il personale della società Enav di Brindisi.

Durerà dalle 13 alle 17.