A Milano lo sciopero del clima: «Attenzione ad ambiente e stop a guerra a Gaza»

Alcune centinaia di persone hanno partecipato questa mattina a Milano allo sciopero per il clima indetto da 'Fridays fo Future'. Il corteo, partito da largo Cairoli è giunto alla Darsena dopo aver attraversato diversi quartieri del capoluogo lombardo. “Dal punto di vista dei progressi è cambiato molto poco, si va sempre più indietro. Inoltre a livello internazionale Fridays for Future in questo momento si sta schierando a pieno titolo per la liberazione del popolo palestinese che sta subendo non solo l'uccisione di tutte le persone ma anche la sottrazione del territorio, delle risorse per esempio dell'acqua, della loro terra dal punto di vista anche della produzione economica e delle loro culture agroecologiche e le tradizioni”, ha spiegato Martina Comparelli: “Per quanto riguarda la decarbonizzazione, manca la visione non solo della transizione, ma anche del concetto che i fossili devono rimanere sotto terra e non vanno più bruciati. Finché si va in quella direzione i cittadini non possono scegliere fonti di energia più sostenibili, perché non li vengono offerte”. (LaPresse)