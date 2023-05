Alluvione Emilia Romagna, numero verde da domani per l'emergenza: dalle richieste di aiuto alle donazioni

Quando verra riattivata la corrente elettrica? Come faccio a raggiungere il paese dei miei parenti? Ho bisogno di generi di prima necessita, mi aiutate? Ma anche: come posso dare una mano o diventare volontario di protezione civile o donare cibo, coperte, denaro alle persone alluvionate? Per dare risposte a queste e altre domande, la Regione Emilia Romagna attiva da domani, venerdi 19 maggio, il numero verde 800 024662 che rispondera 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20. E un sistema informativo pensato a supporto dell’emergenza alluvione in corso e che, in questa fase, cerchera di rispondere ai quesiti e di indirizzare le persone ai giusti referenti. Tutti i cittadini potranno quindi chiamare l’800 024662 per richieste di informazione o problematiche legata all’emergenza. A comunicarlo e una nota della Regione Emilia-Romagna.

