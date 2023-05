Alluvione Emilia Romagna, Laura Pausini e l'invito a donare: «Un altro modo sicuro per aiutare»

«Un altro modo sicuro per aiutare. Come stiamo già facendo in tanti. Grazie». Laura Pausini, dai suoi canali social, invita alla mobilitazione per la sua Romagna.

L'appello di Laura Pausini

La sua Solarolo è tra i paesi coinvolti dall'alluvione che sta colpendo in questi giorni la regione e l'artista dopo aver invitato ieri a donare per la Croce Rossa è tornata a invitare tutti a mobilitarsi per una raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite dalle alluvioni e dalle frane organizzata dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna.