Baltimora, Cina e Argentina: tre ponti crollati in tre mesi. Gli esperti: infrastrutture non più adatte alle navi moderne

Un ponte a Baltimora uno in Cina e un altro in Argentina. Tre crolli disastrosi nei primi tre mesi del 2024 e tutti dopo collisioni con grandi navi commerciali. Che cosa sta succedendo alle infrastrutture di tutto il mondo? Solo una tragica fatalità o eventi che potevano essere evitati? Tutti questi incidenti, con il conseguente tragico bilancio di morti e dispersi (cinque morti in Cina e sei ancora dispersi a Baltimora) hanno evidenziato ciò che secondo gli esperti è l’urgente necessità di migliorare o proteggere i vecchi ponti per ospitare navi moderne più grandi. Il crollo di Baltimora di martedì ha attirato l'attenzione nazionale sulla questione, dopo che una grande nave portacontainer la Deli, ha perso potenza e si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge, catapultando persone e veicoli nel gelido fiume Patapsco. «Dobbiamo ricordare che questo ponte fu costruito 50 anni fa, e le navi all'epoca erano una frazione delle dimensioni di quella che è oggi la Dali», ha detto Sal Mercogliano, ex marinaio mercantile ed esperto marittimo. «E la Dali non è nemmeno una grande nave portacontainer, ci sono navi molto più grandi là fuori», ha aggiunto. «Quindi abbiamo un’infrastruttura che è stata costruita per un’altra epoca».

Alte probabilità di collisioni

L’incidente in Cina è avvenuto alla fine di febbraio, quando una nave mercantile si è schiantata contro il ponte Lixinsha nel delta del fiume Pearl, nella provincia meridionale di Guangzhou, un importante snodo marittimo internazionale e il cuore industriale del paese. Le foto drammatiche delle conseguenze mostravano il ponte diviso in due. L'emittente statale Cctv ha riferito che i lavori di rinforzo del ponte a causa di problemi strutturali sono stati più volte rinviati negli ultimi anni. E un mese prima, secondo l’ agenzia di stampa governativa Télam , ora chiusa, una grande nave mercantile si era scontrata con i ponti Zárate-Brazo Largo che attraversavano il fiume Prana in Argentina, danneggiando gravemente la nave, sebbene il ponte fosse rimasto intatto.

Sebbene sulla carta questi incidenti possano sembrare simili – una grande nave che colpisce un ponte – potrebbero esserci diversi fattori in gioco, ha affermato Bassem O.

Al contrario, nell’esempio di Baltimora, il canale d’acqua e il ponte sono sufficientemente larghi e alti da ospitare grandi navi – e la nave da carico ha colpito il molo del ponte, non il ponte stesso, ha detto Anddrawes. «Ci sono diverse cause per tutti questi episodi», ha aggiunto. «Ma in realtà ora c'è più consapevolezza che esiste la possibilità, e non è una possibilità minima, ma una possibilità molto alta, che una nave colpisca parte del ponte, che si tratti del molo o della sovrastruttura». Quando le navi colpiscono i pilastri del ponte, può essere “catastrofico”, perché quello è il punto più debole del ponte, ha detto.

Necessità di infrastrutture migliori

Il crollo del Sunshine Skyway Bridge in Florida nel 1980 avvenuto dopo essere stato colpito da una nave mercantile, uccidendo 35 persone ha spinto la comunità dell’ingegneria e dei trasporti a «guardare davvero come progettare moli in grado di resistere a tutto ciò», ha detto.

Esistono modi per prevenire questo tipo di disastri – o almeno per ridurre al minimo i danni. Ulteriori strutture come i paraurti possono essere aggiunte ai ponti, sott'acqua e fuori dalla vista, deviando le navi che virano troppo vicino, ha detto Anddrawes. Molti porti e corsi d’acqua utilizzano anche i “delfini” – strutture radicate nel fondale marino o fluviale, che si estendono sopra l’acqua, generalmente realizzate in legno o acciaio. Sebbene questi siano spesso utilizzati come punto di ormeggio per le navi, possono anche proteggere i ponti dagli attacchi delle navi, con il Sunshine Skyway Bridge che ha implementato molti "delfini" attorno a ciascun molo quando è stato ricostruito. Anddrawes ha aggiunto che i ponti dovrebbero essere costruiti con “ridondanze” nella loro progettazione – in modo che quando un elemento cede, come un molo che viene colpito, altri elementi possano sopportare il carico. Ma anche queste misure non possono fare molto in caso di collisione di una grande nave mercantile, ha detto Mercogliano, riferendosi al crollo di Baltimora.