Meteo, nuovo ciclone in arrivo nel weekend ma migliora in Emilia Romagna: ecco le zone più colpite. Le previsioni

In Emilia Romagna, il 2 maggio e il 16 maggio, sono caduti quasi 400 mm di pioggia: in 2 giorni è caduta la pioggia di 6 mesi. E intanto un nuovo ciclone si avvicina: nelle prossime ore le piogge piu diffuse abbandoneranno le zone alluvionate e si porteranno verso il medio Adriatico con qualche rovescio a macchia di leopardo anche sul resto d’Italia; il tempo non migliorera dunque in modo totale e questo ’maggio tempestosò continuerà. Da domani, infatti, un nuovo ciclone si muovera lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia, ma da questa posizione riuscira a spingere piogge anche intense dapprima verso Sardegna e Nord-Ovest poi tra sabato e domenica su gran parte dell’Italia: al momento, la buona notizia e che sono previste fasi asciutte su buona parte del Nord-Est, anche sull’Emilia Romagna martoriata da due alluvioni in 15 giorni.

Ecco le previsioni di 3B Meteo:

GIOVEDI' Al Nord al mattino poco o parzialmente nuvoloso on maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali, dove giungeranno alcune piogge.

VENERDI' Al Nord piogge in graduale intensificazione al Nordovest, specie verso sera in Piemonte quando assumeranno anche carattere di rovescio, fenomeni più deboli in estensione alla Lombardia, in serata fino ad Emilia e Triveneto ma a carattere molto debole. Al Centro nubi in aumento sul versante tirrenico con qualche pioggia in Toscana, specie verso sera quando raggiungeranno l'alto Lazio. Più soleggiato sul versante adriatico salvo addensamenti dal pomeriggio sulle zone interne. Al Sud tempo stabile e soleggiato con cieli al più velati sulle aree tirreniche. In Sardegna cielo nuvoloso on piogge e rovesci anche temporaleschi sul Sassarese, in attenuazione in serata. Temperature in aumento al Centro-Sud.