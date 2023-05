Nove morti, nove storie differenti: dall’anziano che si è trovato intrappolato in cantina alla coppia di agricoltori che produceva erbe aromatiche ed era andata nella serra, forse anche per prendersi cura di un asino a cui erano molto affezionati. Il corpo della signora, che era stata data per dispersa, ha viaggiato per una ventina di chilometri, trascinato dal fiume, tanto che è stato ritrovato a Zadina, in spiaggia.