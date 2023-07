Furto d'auto in pieno centro ripreso da cellulare: applausi ai ladri e nessuno chiama le forze dell'ordine

Una situazione che ha dell'assurdo: a Giovinazzo (Bari), in pieno centro è stata rubata un'auto - portata via a rimorchio - il tutto ripreso da telefono cellulare e con tanto di applausi, ma senza che nessuno chiami le forze dell'ordine. Il video, certo, è diventato virale, ma non è passato inosservato al sindaco del Comune pugliese Michele Sollecito che chiede l'intervento della prefettura per una questione di sicurezza.

Gli rubano l'orologio d'oro in spiaggia, anziano filma la ladra in azione e la fa arrestare

Furbetti dell'Ama, i ladri di buoni spesa, gasolio e ricambi: l'elenco delle truffe

«Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse.