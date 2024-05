Intelligenza artificiale, la Scuola di alta formazione Deas organizza il corso avanzato “AI for Cybersecurity”

Fornire le competenze necessarie, attraverso lezioni teoriche e pratiche, per affrontare le sfide emergenti nel campo della cybersecurity. È l’obiettivo della Scuola di Alta Formazione di Deas, che organizza dal 24 giugno al 22 luglio il corso avanzato “AI for Cybersecurity”, cento ore totali in cui i migliori candidati avranno l’opportunità di essere considerati per l’assunzione presso Deas, previo superamento di un test finale e la presentazione di un progetto basato su un caso di studio reale.

Il corso: chi può partecipare

Il corso è rivolto ai neo laureati e laureati nelle discipline Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) con un forte orientamento tecnico e con un background scientifico tale che i contenuti, fortemente basati su informatica, matematica e statistica, possano essere recepiti e compresi dai partecipanti.

Il corso è curato dal Responsabile dell’Area AI di Deas, Francesco Curia, insieme a docenti altamente qualificati.

Sono previste lezioni e laboratori, ma anche casi di studio e progetti reali, per consentire agli studenti di acquisire la comprensione degli aspetti di cybersicurezza trattati con metodi innovativi, le recenti tecnologie di intelligenza artificiale come machine learning, deep learning e generative AI, ma anche le librerie, i framework e gli strumenti per sviluppare e mettere in produzione soluzioni reali.

Obiettivi

«L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo della cybersecurity, basti pensare agli attacchi informatici che mettono a rischio la sicurezza delle istituzioni o l’utilizzo dei deepfake realizzati al solo scopo di truffare. Se padroneggiata, però, l’AI rappresenta una grande opportunità contro queste minacce. Per questo abbiamo pensato di organizzare un corso avanzato che permetterà agli studenti di apprendere le tecniche più sofisticate in grado di rilevare e rispondere in tempo reale alle minacce nuove e sconosciute» dichiara Stefania Ranzato, amministratore unico di Deas.

Per presentare la richiesta di ammissione è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro il 30 maggio 2024 all’indirizzo email scuola.altaformazione@deas.it