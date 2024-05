3Bee Biodiversity Summit, al via la seconda edizione martedì 21 maggio a Milano: presentazione dell'app di gioco "Biodiversa"

Tutelare l'ambiente sì, ma divertendosi. È questo l'obiettivo di 3Bee, la nature tech company che martedì 21 maggio a Milano in occasione della seconda edizione del 3Bee Biodiversity Summit presenterà l'app di gioco gratuita "Biodiversa". L’app gioco gratuita per il monitoraggio della biodiversità e la tutela degli ecosistemi, sarà disponibile a partire dal 5 giugno, con l’obiettivo di creare un archivio cooperativo dedicato alla flora e alla fauna in Europa.

3Bee Biodiversity Summit, il vertice annuale sulla biodiversità organizzato dalla nature tech company 3Bee. In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità, 3Bee, la società leader nello sviluppo di tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità.

Quest'anno l'evento mira a consolidare l'approccio alla protezione della biodiversità nelle imprese e nell’economia internazionale.

Il Biodiversity Summit di 3Bee si terrà a Milano, Fondazione Riccardo Catella, in via Gaetano de Castillia 28, martedì 21 maggio. Un momento di incontro e dialogo tra i principali attori e professionisti impegnati nella protezione e tutela della biodiversità, con l'obiettivo di condividere conoscenze, esperienze, pratiche migliori e idee innovative in questo ambito, oltre a promuovere l'importanza della divulgazione sul tema con un approccio scientifico.

«Con la seconda edizione del Biodiversity Summit vogliamo evidenziare il ruolo cruciale delle imprese nella tutela della biodiversità, focalizzando l'attenzione sull'importanza delle partnership scientifiche - afferma Niccolò Calandri, amministratore delegato di 3Bee -. La rendicontazione di sostenibilità, in linea con gli standard internazionali, non può più prescindere da queste: l'adozione di tecnologie avanzate e di metriche scientifiche misurabili è fondamentale per implementare strategie Esg (Ambiente, sostenibilità, governance) efficaci».

L'evento

In occasione del Biodiversity Summit 2024, 3Bee presenterà in anteprima Biodiversa, l’app gioco gratuita per il monitoraggio della biodiversità e la tutela degli ecosistemi che consente di identificare facilmente le piante e i fiori che si incontrano durante una passeggiata all’aria aperta sfruttando le tecnologie più avanzate di riconoscimento fotografico e machine learning. Un progetto di citizen science che ha l’obiettivo di creare un archivio cooperativo dedicato alla flora (e in una seconda fase alla fauna) in Europa, coinvolgendo gli utenti con sfide di catalogazione di specie, alcune delle quali rare o in via di estinzione.

Biodiversa, disponibile a partire dal 5 giugno, promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la natura, offrendo anche opportunità per team building innovativi e sostenibili. Tramite l'app infatti, i collaboratori aziendali potranno partecipare a una missione di citizen science globale.

App Biodiversa

Per l’occasione, saranno presenti illustri relatori dal mondo delle istituzioni, della ricerca scientifica e delle aziende. Tra questi, dopo il benvenuto di Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella, interverrà per i saluti istituzionali Elena Grandi, Assessora al verde di Milano. Parteciperanno inoltre Maurizio Casiraghi, zoologo e prorettore alla didattica presso l’Università Bicocca di Milano; Mattia Battagion, Head of Sustainability in Will e Chora; Gianluca Grimalda, ricercatore e social scientist; Valeria Barbi, naturalista e politologa; Antonia Bruno, ricercatore in microbiologia presso l’Università Bicocca di Milano; Fill Pill, divulgatore scientifico e comico; e Alterales, visual thinker della sostenibilità, fumettista e attivista. Il 3Bee Biodiversity Summit sarà co-condotto da Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale. Le personalità coinvolte si alterneranno tra discorsi e dibattito, che anticiperanno la parte più pratica e interattiva dell’evento, per fornire ai partecipanti una panoramica sulla perdita di biodiversità, la crisi climatica e l’urgenza di agire per invertire la rotta.

«La biodiversità ha un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico, soprattutto nei centri urbani ove la presenza di alberi può portare grande sollievo ai molti fenomeni che si manifestano e tra i principali le isole di calore - afferma Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella e Head of Sustainability & Communication COIMA - Siamo pertanto lieti di ospitare il Biodiversity Summit di 3Bee che porta attenzione su un tema di grande rilievo comune ai nostri valori e sempre più centrale per il futuro del pianeta».

«Il Comune di Milano sta investendo in tante diverse direzioni per aumentare e tutelare la biodiversità urbana e lo fa insieme a partner pubblici e privati che di volta in volta mettono a disposizione le proprie competenze e le proprie energie a sostegno dello scopo. - dichiara Elena Grandi, Assessora al Verde di Milano - Parlo dello sviluppo di oasi di biodiversità in diversi quartieri della città, di sperimentazioni di tratti di depavimentazioni in ogni municipio milanese, o di SUDS ovvero sistemi urbani di drenaggio sostenibile già posati in alcune aree adatte e che presto si moltiplicheranno, ma anche del progetto degli sfalci ridotti in 54 prati di Milano dove l’erba resterà più alta per favorire la tutela del suolo, degli ecosistemi e per mitigare le isole di calore».

3Bee sperimenta da sempre nuovi linguaggi per comunicare la biodiversità, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico più ampio possibile e sensibilizzare rispetto a importanti tematiche ambientali. Anche in occasione della seconda edizione del Biodiversity Summit, verranno esplorati approcci innovativi nella comunicazione delle principali questioni ambientali. Fill Pill, noto per il suo approccio unico alla divulgazione scientifica, proporrà un monologo di stand-up comedy focalizzato sugli stereotipi sulla natura e sulla nostra percezione della biodiversità. Non solo: Alterales, fumettista e attivista, disegnerà live per tutta la durata del Summit, con l’obiettivo di comporre il puzzle dei momenti più salienti dell’evento.

Con la seconda edizione del Biodiversity Summit, 3Bee prosegue il suo percorso di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini, aziende ed istituzioni, invitandoli a prendere parte a un progetto collettivo in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Il Summit evidenzia inoltre l’importanza dell'integrazione tra scienza e tecnologia per combattere la perdita di biodiversità e le conseguenze del cambiamento climatico. 3Bee, in linea con la sua mission, si propone di guidare una comunità globale sempre più informata e attiva nel campo del monitoraggio, della tutela e della rigenerazione della biodiversità.

Sono previsti anche una serie di tavoli di lavoro tematici e workshop interattivi, che affronteranno il tema della tutela della biodiversità in settori come il real estate, le infrastrutture e l’agricoltura, ma anche il ruolo delle istituzioni finanziarie nella valorizzazione del capitale naturale e il ruolo del monitoraggio. I workshop interattivi saranno arricchiti da attività ludiche e giochi, pensati per facilitare l'apprendimento pratico di tematiche legate alla biodiversità: un approccio innovativo attraverso il quale i partecipanti potranno esplorare e mettere in pratica strategie specifiche nel loro settore, con un focus particolare sulla rendicontazione di biodiversità secondo gli standard GRI 101 e ESRS E4.

L'azienda e i suoi valori

3Bee è la naturetech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio e la tutela della biodiversità, riconosciuta dall’UE come la realtà partner di sviluppo dei primi crediti di biodiversità certificati. A partire dall’ape, fondamentale bioindicatore, 3Bee raccoglie e interpreta i dati ambientali attraverso sistemi proprietari innovativi per monitorare la salute degli impollinatori e la loro connessione con gli ecosistemi, offrendo soluzioni di assessment, monitoraggio, rigenerazione e formazione per la biodiversità. Fino ad oggi, 3Bee ha realizzato progetti di monitoraggio e rigenerazione al fianco di oltre 500 aziende in 10 Paesi che hanno scelto di contribuire concretamente alla protezione della biodiversità. Inoltre, 3Bee collabora con centri di ricerca, scuole, agricoltori, coltivatori e cittadini per promuovere l'importanza della salvaguardia della biodiversità. Dalla sua nascita, 3Bee ha sviluppato una rete di oltre 3.000 coltivatori di biodiversità, installato più di 5.000 sensori IoT e rigenerato oltre 200 Oasi.