Studentessa 13enne abusata nei bagni e nelle classi dal prof, la famiglia: «Non dormiva più e non voleva tornare a scuola»

I messaggi, la violenza sessuale, la denuncia. Un professore, che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, dopo che è stato denunciato dai genitori di una tredicenne. Secondo le accuse, come riportato dal quotidiano La Stampa, l'uomo avrebbe circuito la giovane studentessa abusando di lei nei bagni e nelle classi dell'istituto.

Il prof e gli abusi, la denuncia

Ci sarebbero stati anche dei messaggi WhatsApp inviati alla tredicenne.

Secondo le testimonianze raccolte dal pubblico ministero Lisa Bergamasco, il professore bussava alla porta della classe della ragazzina anche durante le lezioni degli altri insegnanti, per farla uscire con una scusa e poi trascinarla nelle classi vuote disponibili o in bagno. Il padre lo scorso febbraio era andato con gli screenshot dalla preside per riferire quanto stesse accadendo. Il professore è stato così convocato ed è stata avviata la procedura di sospensione. Dopo la querela per violenza sessuale, presentato dall'avvocato della famiglia della studentessa, Carmelo Scialò, il professore si è autodenunciato ed è stato sospeso sine die dalla direzione scolastica.