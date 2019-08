Faenza, uccide la moglie a martellate e manda un sms alla figlia: «Mi ammazzo»

È morta poco dopo l'arrivo in ospedale, la 79enne aggredita a colpi di martellate dal marito a Faenza, un paesino in provincia di Ravenna. L'uomo arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato, dopo il folle atto, avrebbe mandato un messaggio alla figlia comunicandole l'intenzione di togliersi la vita. A dare l'allarme sarebbe stata la ragazza che è difatti riuscita a far desistere il padre dal compiere gesti autolesionistici.

Ultimo aggiornamento: 15:01

