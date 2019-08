Tenta di strangolare la fidanzata, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di strangolare la ragazza e accoltella chi glielo impedisce, arrestato 23enne dominicano. Notte di paura e follia in un appartamento di via Lorenzo da Viterbo, a due passi da piazza Crispi. Ieri mattina poco prima dell'alba un ragazzo, probabilmente accecato dai fumi dell'alcol, si sarebbe chiuso in camera da letto con la fidanzata ventenne, italiana, e avrebbe tentato di strangolarla. In casa oltre alla coppia erano presenti altre quattro persone che sentendo la ragazza urlare hanno sfondato la porta per capire cosa stesse per accadere. I quattro amici, due uomini e due donne, si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: lei paonazza in viso che emetteva solo rantoli e lui che stringeva le mani attorno al collo. I quattro hanno iniziato a urlare. Il dominicano a quel punto avrebbe lasciato il collo della ragazza e avrebbe iniziato a tirare calci e pugni agli amici. Poi avrebbe afferrato un coltello con una lama di 38 centimetri e con l'arma in mano avrebbe iniziato a rincorre gli amici. La sorella della fidanzata del dominicano è stata ferita a un braccio, così come un amico. I quattro per sfuggire alla furia del 23enne si sono lanciati dalla finestra del primo piano dell'appartamento. E dopo un volo di tre metri hanno iniziato a correre e a gridare cercando di attirare l'attenzione dei residenti. La nottata movimentata è stata ricostruita dai ragazzi agli agenti della Volante, arrivati sul posto non appena lanciato l'allarme. I poliziotti hanno trovato gli amici del dominicano in strada spaventati e feriti. Poi hanno cercato di prendere il 23enne e di portarlo in Questura. Il giovane però ha iniziato a correre seminudo e a gridare, tanto che gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per infilarlo in auto e portarlo in Questura.Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, quella di ieri mattina non sarebbe la prima volta che il 23enne tenta di strangolare la fidanzata. Il giovane lo avrebbe fatto molte volte fino a farla svenire. Ora potrebbe essere accusato di tentato omicidio, lesioni e resistenza. Accuse che dovranno essere formalizzate dal pm Stefano D'arma. Il ragazzo, arrestato dalla Voltante, è stato ricoverato nel reparto di medicina protetta. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dal gip per la convalida dell'arresto. Le vittime del giovane sono invece state portate al pronto soccorso di Belcolle per essere medicate. Le ferite sono state giudicate guaribili in 8 giorni.