Maltempo Romagna: cosa fare (e non fare) in caso di alluvione all'aperto, in casa, in auto, a scuola. Ecco le regole da seguire

La devastazione provocata dell'alluvione che ha duramente colpito Emilia Romagna e Marche in queste ultime ore, è sotto gli occhi di tutti. Le immagini delle strade sommerse dall'acqua, delle frane e degli smottamenti di terreno, sono simili a quelle già viste a Ischia nel novembre 2022, e ancora nelle Marche a metà settembre, quando gli allagamenti avevano già provocato 12 morti e 50 feriti.

Si tratta di fenomeni che, in Italia, non sono rari: il 94% dei comuni - secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) - si trova a rischio idrogeologico. In particolare, quelli del Centro della Penisola. Non a caso, nel nostro Paese si verificano ogni anno circa il 70% di tutti i fenomeni franosi europei.

Nonostante questo, non è sempre facile prevedere l'insorgenza dei fenomeni, e quindi essere allertati in anticipo. Per questo, è di vitale importanza, per tutti i cittadini, sapere cosa fare e come comportarsi in caso di alluvione. Ecco dunque le regole da seguire per affrontare al meglio le situazioni di emergenza.





Cosa fare durante l'allerta

L'allerta è il momento che precede il fenomeno alluvionale. già in questa fase si possono seguire indicazioni utili per affrontare al meglio le situazioni di emergenza:

É importante avere un'idea delle alluvioni tipiche del proprio territorio: se si sono verificate in passato, è possibile che accadano di nuovo in futuro;



Tenersi informati sulle possibili criticità del territorio e le contromisure adottate dal proprio Comune di residenza;



Individuare gli strumenti che gli enti locali utilizzano per diramare l’allerta e tenersi informati costantemente;



Assicurarsi anche che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza per il rischio alluvione;



Nell'eventualità di doversi spostare dalla propria abitazione, valutare bene il tragitto da seguire, cercando di evitare le zone allagabili;



Se nella propria famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza, occorre verificare che nel Piano di emergenza comunale siano previste misure specifiche per tutelarle;



Riflettere bene se è il caso di metteere al sicuro l'auto o altri beni, altrimenti lascia perdere;



Proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage ed evitare di conservare all'interno di essi beni di valore: di solito questi locali sono i primi ad allagarsi.



In queste situazioni è importante ancor di più rispettare l'ambiente: se si nota la presenza di rifiuti ingombranti, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. occorre segnalarli al Comune;



Tenere in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurarsi che ognuno sappia dove siano;



Condividere con gli altri le informazioni sull’allerta e sui comportamenti corretti da tenere è senz'altro utile.

Cosa fare in caso di alluvione al chiuso

Quando si è già entrati nella fase dell'alluvione vera e propria, di norma è meglio restare in casa.

Ma anche tra le mura domestiche, occorre seguire una serie di raccomandazioni specifiche indicate dalla Protezione Civile:

Non scendere in garage, seminterrati e cantine allagate per recuperare oggetti: può essere molto pericoloso;



Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l'auto: la vita umana è più importante;



Chiudere subito il gas e disattivare l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere mai l'acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata;



Se ci si trova in un seminterrato o al piano terra, meglio salire ai piani superiori dell'edificio, prestando assistenza alle persone vulnerabili (anziani, disabili, bambini piccoli, donne incinte);

Tenersi informati sull'evolversi della situazione ma allo stesso tempo limitare l'uso del cellulare: tenere sgombre le linee telefoniche facilita i soccorsi;

Cosa fare in caso di alluvione all'aperto

Durante l'alluvione, la regola generale è quella di evitare gli spostamenti inutili. Ma se uscire di casa è fondamentale, allora è importante farlo seguendo una serie di accorgimenti:

All'aperto è fondamentale innanzitutto prestare attenzione a dove si cammina, in particolare alla possibile presenza di voragini, buche, tombini aperti ecc...;



Evitare il più possibile di transitare in strade allagate e in preda a forti correnti: per la velocità con cui scorre l'acqua, anche pochi centimetri possono far perdere l'equilibrio.



É anche importante evitare di usare sottopassi, perché si allagano più facilmente. Meglio non sostare troppo vicino agli argini di un corso d'acqua in piena: se questi cedono, il fiume potrebbe esondare di colpo, col rischio di essere trascinati via dalla corrente;



Evitare di usare l'auto per spostarsi: guidare in strade completamente allagate non è mai una buona idea, sia per il rischio di rimanere intrappolati tra l'acqua e il fango, sia perché è più difficile mantenere il controllo dei veicolo in queste situazioni;



La forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture come ponti e terrapieni: quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente, quindi meglio starne alla larga. Lo stesso consiglio vale per i pendii e le scarpate artificiali, che potrebbero franare;



Limitare l'uso del cellulare: tenere sgombre le linee telefoniche facilita i soccorsi.

Cosa fare in caso di alluvione in auto

Come già detto, è meglio evitare di mettersi alla guida durante un'alluvione. Tuttavia, può capitare di trovarsi già al volante nel momento in cui si verificano nubifragi e allagamenti. Anche in quel caso, come riferisce "Al Volante", occorre sapere come comportarsi:

Valutare bene se proseguire il viaggio o semplicemente accostare e mettersi al riparo;



Massima attenzione quando si entra nei guadi. Basta infatti entrare nell'acqua alta 10 cm a 50 km/h per determinare un “effetto motoscafo”: le ruote galleggiano, la possibilità di sterzare è molto ridotta e l’acqua sul parabrezza azzera quasi la visibilità. La soluzione è rallentare molto e con anticipo, riconoscendo il “lago” dall’acqua sollevata dalle auto che precedono la propria;



Quando si attraversano punti in cui l’acqua è molto alta, è sempre meglio cercare una strada alternativa. Se si decide di passare comunque, bisogna andare a passo d’uomo per evitare che il “muso” crei un’onda e aumenti il rischio che il motore aspiri acqua (con gravi danni);



Se si entra per errore in una pozza d'acqua è più profonda del previsto, per prima cosa è meglio tentare una retromarcia. Per non andare “alla deriva”, nel caso l’auto iniziasse a galleggiare, aprire leggermente la portiera e far entrare un po' d'acqua (il suo peso riporterà a terra le ruote). Prima del guado, comunque, è meglio abbassare un finestrino: è una via di scampo se la situazione sfuggisse di mano. Non si sa mai;



Nel caso ci si trovi sommersi dall'acqua fino ai finestrini, un martelletto a punta (4-5 euro) può addirittura salvare la vita: permette di rompere un vetro e uscire dall’auto. In alternativa, meglio sfondarlo con il gomito o a calci;



Se l'auto dovesse cadere in un canale ed essere completamente sommersa dall'acqua, con impossibilità di aprire le portiere, bisogna mantenere la calma ma agire subito: se l'impianto elettrico è ancora in funzione, aprire i finestrini e uscire dall'auto. Altrimenti, occorre prendere un bel respiro, sfondare il finestrino e lasciare entrare il getto d'acqua, per poi uscire dall'abitacolo.

Cosa fare in caso di alluvione a scuola

Cittadinanzattiva ha stilato dodici consigli utili su cosa fare prima, durante e dopo le alluvioni a scuola. Innanzitutto, in caso di allerta meteo il sindaco può ordinare la chiusura degli istituti con un'ordinanza.

In caso l'alluvione sopraggiunga mentre si è già all'interno dell'edificio scolastico, occorre seguire le regole del piano di emergenza, ma anche seguire utili accorgimenti individuali:

Non rimanere fermi ma invitare gli alunni a uscire dall'aula per raggiungere i piani più alti della struttura. Se al momento dell'alluvione ci si trova in un seminterrato o in una palestra, questo dev'essere fatto il più velocemente possibile;



Non uscire dalla scuola, attendere il cessato allarme e, se necessario, l'arrivo dei soccorsi;



in questi casi non c'è tempo da perdere: la cartella, i libri e l'astuccio devono essere lasciati lì dove sono. Far indossare la giacca agli alunni se ci si trova in una stagione fredda;



Non bere acqua di rubinetto: in questi casi potrebbe essere contaminata;



Limitare l'uso del cellulare: in casi di emergenza le linee telefoniche vengono sottoposte a un enorme stress e c'è il rischio di non avere copertura di rete;



Le famiglie devono evitare di correre verso la scuola. L'istinto è forte, ma in questi casi affollare le strade può essere pericoloso.

Cosa fare dopo l'alluvione

La fine dell'alluvione non corrisponde al cessato allarme: è importante mantenere alta la guardia e seguire indicazioni specifiche, dal momento che le potenziali situazioni di pericolo possono comunque essere dietro l'angolo: