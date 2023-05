Mercoledì 17 Maggio 2023, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Niente Gp a Imola. Il gran premio di Emilia-Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La scelta è arrivata dopo il vertice fra autorità locali, Protezione Civile e organizzatori per decidere sul da farsi. «La decisione - annuncia F1 sul suo profilo twitter - è stata presa per la sicurezza dei tifosi e dei team. Non è giusto provocare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sulle forze impegnate nell'emergenza».

Le decisioni sul Gp

Non c’erano le misure di sicurezze sufficienti per organizzare l’evento in un territorio in piena emergenza, scosso dalle vittime e dagi enormi danni provocati dall’alluvione. Gestire un evento del genere sarebbe stato impossibile in queste condizioni, con forze dell’ordine, pompieri e personale di sicurezza impegnati in compiti ben più importanti, La situazione è parsa subito molto complessa, con 160 mila persone attese nel fine settimana, l’82% dei biglietti era stato venduto.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA — Formula 1 (@F1) May 17, 2023

La nota

«La comunità della F1 - si legge nella nota della società che gestisce i diritti del Mondiale - vuole esprimere la propria vicinanza alla popolazione e alle comunità colpite dai recenti eventi dell'Emilia Romagna. Rendiamo anche un tributo a tutti gli operatori del soccorso che stanno facendo tutto quanto in loro potere in questo momento di necessità». «Dopo colloqui con il presidente della Fia, i ministri competenti, il presidente della Regione, l'Aci, il sindaco della città e gli organizzatori, è stata presa la decisione di non svolgere il Gran Premio», l'annuncio ufficiale. «La decisione - è la conclusione - è stata presa per l'impossibilità di condizioni di sicurezza per i tifosi, i team e il nostro personale. È la cosa giusta da fare, considerata la situazione delle città e dei paesi della regione. Non sarebbe stato giusto portare ulteriore pressione sulle autorità locali e sulle forze di soccorso in un momento difficile».

I danni e le domande

«Qui non abbiamo una stanza libera, tutto prenotato da chi venerdì deve andare al Gran premio di Formula 1. Ma chissà se arriveranno mai coloro che hanno prenotato». Il titolare dell'hotel Lory, nel centro di Forlì, allarga le braccia e scruta il cielo. Forlì è a 45 chilometri da Imola, dove venerdì sarebbero dovute iniziare le prove del Gran Premio, ma vista la grande richiesta di stanze di hotel c'era chi aveva prenotato un hotel qui o anche a Faenza. Tutto esaurito tra Bologna e Forlì per un gran premio però che ora è cancellato. E gli sfollati che sarebbero disposti a pagarla, una stanza in hotel, rischiavano di sentirsi dire di no perché devono arrivare i tifosi dell'F1.

Il dibattito prima dell'annullamento

Forlì, Faenza, Cesena e in parte anche Imola hanno subito danno enormi dall'ondata di maltempo. Trasporti e strade sono in tilt, davvero si possono ospitare centinaia di migliaia di persone? A Forlì ad esempio il sindaco ha annullato una importante partita dei playoff di basket di A2 che pure spostano 3-4mila spettatori, estremamente del gran premio.

«Giocare questa sera sarebbe anche un insulto alle migliaia di cittadini disperato in queste ore» dice Gian Luca Zattini, primo cittadino di Forlì. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, lo dice vachiaramente: il gran premio di Imola va rinviato. «Lo potremo recuperare più avanti - dice Salvini - è doveroso oggi concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza».

Team Formula 1 invitati a non raggiungere l'autodromo

Il personale dei team di Formula 1 è stato invitato dagli organizzatori del Gran Premio dell'Emilia Romagna a non recarsi sul circuito di Imola a causa delle forti piogge. Nessuna nota o commento ufficiale da parte della Fia e della F1, invece: maggiori informazioni, secondo fonti della società che detiene i diritti del Mondiale interpellate dalla Bbc, dovrebbero essere rese note alle 14. Ieri, al personale che si preparava per la gara era stato ordinato di lasciare la pista a causa dei rischi di inondazioni. In questo momento alcune delle strutture dell' autodromo Enzo e Dino Ferrari sono allagate. I parcheggi e parte dell'area circostante sono inagibili e le previsioni meteo sono per la pioggia continua per tutto la giornata. Domani mattina sono previste le prime attività legate al Gran Premio di domenica.