Maltempo in Emilia-Romagna, come aiutare le zone colpite dall’alluvione: via alla raccolta fondi

Maltempo, come aiutare chi è in difficoltà? Per via dell’alluvione causata dalle abbondanti piogge iniziate martedì, in Emilia-Romagna circa 13mila persone sono state costrette a lasciare le loro case: nove persone sono morte e molte sono disperse, non si sa con precisione quante. L’allerta rossa per molti territori dell’Emilia-Romagna e per alcune zone delle Marche è stata diramata anche per giovedì dalla Protezione Civile, che però non ha ancora avviato una raccolta fondi dedicata all’alluvione. Chi vuole dare un sostegno economico alle zone colpite e contribuire ai soccorsi al momento può farlo con le raccolte fondi delle associazioni benefiche, dei comuni e delle province, che segnaliamo qui sotto.

La Provincia di Modena ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”. https://t.co/DEh93m4y6x — Provincia di Modena (@provinciamodena) May 17, 2023

La Croce Rossa Italiana è è stata una delle prime a intervenire in Emilia-Romagna con operazioni di soccorso e per l’evacuazione della popolazione.

Il comune di Faenza, una delle città più colpite dalle alluvioni dall’inizio del mese, ha pubblicato qui i dettagli per chi vuole fare una donazione con bonifico, Satispay o PagoPaxf. Il comune di Imola ha avviato una campagna di raccolta fondi per i danni dell’alluvione nel suo territorio. Si può fare un bonifico o usare PagoPa.

Il comune di Bologna ha condiviso un modulo da compilare online, per permettere alle persone che vogliono dare una mano di comunicare la propria disponibilità e al comune di gestire gli aiuti in modo efficace.

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunita colpite, grazie alla generosita di chi vorra partecipare a questa iniziativa. Chiunque potra versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: «ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA» VLN