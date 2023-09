Bambini di 3 anni picchiati dalla maestra a Caserta: una mamma la smaschera grazie a un registratore cucito nel vestito del piccolo

Le conferme a quello che sospettava le ha avute con uno stratagemma, ovvero cucendo un miniregistratore nella fodera del vestito del figlio: così una mamma ha scoperto i maltrattamenti nei confronti degli alunni di una scuola dell'infanzia di Parete, in provincia di Caserta da parte di un'insegnante. Per quest'ultima il gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura aversana, ha disposto la misura cautelare della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio per un anno.

Le indagini

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Parete, coordinati dai magistrati della Procura di Napoli Nord, sono scattate a seguito della denuncia sporta a giugno scorso dalla donna, alla quale il figlio di 3 anni aveva detto di essere stato picchiato dalla maestra e di non voler più andare a scuola.

Il registratore

La donna ha anche notato degli arrossamenti sul corpo del figlio e ha quindi deciso di cucire nel vestito del bambino un registratore, i cui file audio sono stati consegnati ai Carabinieri insieme alla denuncia. Dalla trascrizione dei file è emerso che effettivamente una voce femminile si rivolgeva a un bambino chiamandolo più volte «scemo» e si udiva il rumore riconducibile a uno schiaffo.

I carabinieri hanno effettuato un controllo nella scuola, insieme a personale specializzato dell'Arma, e nel corso del controllo, palesando motivi di controllo sanitari, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, di cui era dotato l'istituto. L'analisi delle stesse ha permesso di confermare l'atteggiamento aggressivo e minaccioso posto in essere dalla maestra nei confronti dei bambini, oggetto di comportamenti violenti. Sono stati infatti registrati episodi di schiaffi al viso, sul volto e sul corpo dei bambini, calci, spinte, strattonate con forza e tirate per i capelli.