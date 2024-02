Maurizio Costanzo, stasera su Canale 5 lo speciale con Maria De Filippi e Fabio Fazio: da Fiorello a Mara Venier, tutti gli ospiti

"Dedicato a...Maurizio Costanzo". Questo il nome dello speciale dedicato al celebre giornalista e conduttore, scomparso lo scorso 24 febbraio a Roma. Dal Teatro Parioli di Roma - che cambierà nome proprio in "Teatro Costanzo" - Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno uno show speciale, per rivivere e condividere momenti, risate, atmosfere e ricordi del più famoso salotto televisivo d'Italia e del suo ideatore. Tanti gli ospiti presenti, da Fiorello a Enrico Mentana, passando per Paolo Bonolis e Mara Venier.

Lo speciale

Sulle inconfondibili note dell'iconica melodia "Se penso a te" (brano di Franco Bracardi) si riapre stasera il sipario del Teatro Parioli con lo show "Dedicato a… Maurizio Costanzo", in ricordo del giornalista scomparso il 24 febbraio 2023.

Gli ospiti

Moltissimi gli attori, i conduttori, i comici e i mattatori dello spettacolo scoperti da Maurizio Costanzo che grazie a quel palco hanno avuto la possibilità di dar principio all'arte e che stasera torneranno per regalare aneddoti e testimonianze eccellenti. Tra questi, il principe della tv Renzo Arbore, l'amica e amata Mara Venier, l'attore, regista e musicista Carlo Verdone, i grandi dello spettacolo Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, gli amici giornalisti Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa, la comica Luciana Littizzetto, lo showman per eccellenza Christian De Sica, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il comico e attore Giobbe Covatta, il comico e conduttore Enzo Iacchetti, il comico e cabarettista Dario Vergassola, il suo compagno di avventure Massimo Lopez, il talentuoso attore Ricky Memphis, l'attivista e personaggio tv Vladimir Luxuria e Giorgia, che si esibirà sulle note del celebre brano firmato da Costanzo, De Chiara e Morricone "Se Telefonando". Ad arricchire la serata, emozionanti video e messaggi per offrire al pubblico momenti che hanno fatto la storia della tv con tante importanti personalità che hanno condiviso con Costanzo parti indelebili della loro vita e della sua carriera.

Dove (e quando) vederlo

Appuntamento quindi stasera, martedì 20 febbraio, in seconda serata su Canale 5. Per l'inizio del programma, i telespettatori dovranno aspettare la fine della partita di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, in onda a partire dalle 21.00 sullo stesso canale. Salvo stravolgimenti, lo show condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio inizierà quindi verso le 23.

Il cambio nome del Teatro Parioli

Cuore del "Maurizio Costanzo Show" per venticinque anni, il Teatro Parioli ha deciso di cambiare nome proprio per omaggiare il giornalista e conduttore. Dopo le prime indiscrezioni degli ultimi giorni, a dare la notizia è stata Mara Venier, che in diretta a "Domenica In" ha annunciato con profonda commozione il cambio di nome in "Teatro Costanzo".

La scomparsa

Sulla morte di Maurizio Costanzo non si hanno molte notizie. Prima di morire, il noto giornalista e conduttore della tv italiana si trovava da una settimana nella casa di cura Paideia, ai Parioli, da dove aveva anche seguito il Festival di Sanremo 2023. Si definiva malato del suo lavoro e nonostante i problemi fisici che erano sempre più evidenti non aveva mai perso la sua lucidità mentale. Alle spalle aveva un'operazione a cuore aperto ed era stato ricoverato diverse volte, ma non abbiamo certezza che soffrisse di qualche particolare malattia o patologia. Era però da qualche tempo che non appariva più in tv: l'ultima intervista in collegamento da remoto la rilasciò a Silvia Toffanin, con la quale parlò della stima immensa che provava per la moglie. I suoi interventi in radio invece andavano in onda. Il suo Maurizio Costanzo Show, il programma più longevo della storia della televisione, era stato interrotto a ottobre 2022.