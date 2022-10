Sabato 15 Ottobre 2022, 08:42

Una mostra incentrata su un'opera mai esposta di Artemisia Gentileschi, Giuditta con la testa di Oloferne e in particolare su due opere di Caravaggio difficilmente visibili al pubblico, la Maddalena addolorata e La crocifissione di sant'Andrea. Un lungo viaggio nella pittura del Seicento organizzato dalla Fondazione Carit nei prestigiosi spazi di palazzo Montani che partirà il 27 ottobre 2022 e durerà fino all'8 gennaio 2023. La mostra ha il titolo Dramma e Passione, da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi ed è un evento curato dallo Storico dell'arte Pierluigi Carofano, in collaborazione con Tamara Cini, che si svilupperà in otto sale al piano terra del palAzzo che si affaccia su Corso Tacito, allestito per l'occasione.

«Dopo oltre due anni e mezzo dall'ultima mostra dal titolo Immaginaria. Logiche d'arte in Italia dal 1949, terminata a inizio pandemia - dice il presidente della Fondazione Luigi Carlini, Palazzo Montani Leoni torna finalmente ad ospitare un evento di grande rilievo. Con Dramma e Passione - da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi', la Fondazione intende celebrare il nascere e lo sviluppo del caravaggismo a partire dagli anni della formazione di Caravaggio, al pieno fiorire della sua arte pittorica, fino alla cultura barocca di Mattia Preti. Trentatré opere provenienti da tutta Italia e dal Regno Unito, alcune delle quali sconosciute al grande pubblico, concesse in prestito da primari musei italiani, da consorelle fondazioni bancarie, da enti locali e da privati, che la Fondazione Carit ringrazia sentitamente per la cortese collaborazione e fiducia accordate. Tra le opere in mostra, la Fondazione è orgogliosa di presentare per la prima volta due delle ultime acquisizioni per la propria Collezione d'arte: la tela di Artemisia Gentileschi raffigurante Giuditta e la serva con la testa di Oloferne e la Maddalena penitente di Mattia Preti. Due opere inedite, studiate e documentate in questo catalogo da stimati storici e critici d'arte, che hanno fatto rientro, dopo un lungo periodo, in Un evento curato dallo Storico dell'arte Pierluigi Carofano, in collaborazione con Tamara Cini, che si svilupperà in otto sale al piano terra di Palazzo Montani Leone, allestito per l'occasione.

ORARI DELLE VISITE

La mostra sarà a ingresso libero nei giorni martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.