Ennesimo furto in città, svaligiato il centro estetico Artemisia

Martedì 23 Maggio 2023, 23:20







Contanti, trucchi e creme di bellezza. Ennesimo furto in città, questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato il centro estetico Artemisia del quartiere Carmine. Il colpo, messo a segno nel weekend scorso, è stato scoperto lunedì mattina quando alcuni dipendenti sono arrivati sul posto di lavoro. I ladri sarebbero entrati durante la notte forzando la porta di ingresso e dopo aver prelevato tutti i contanti dalla cassa, 150 euro di fondo cassa, si sono avventati su creme e trucchi presenti nel locale. Trovati segni di effrazione anche su una finestra laterale, che però non sarebbero riusciti a rompere. Motivo per cui hanno scelto di scassinare la porta di ingresso per introdursi all’interno. Il bottino è di circa 300 euro. Magro rispetto a quanto i ladri pensavano di ottenere. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia. Non è la prima volta che il centro Artemisia viene preso di mira. A febbraio il centro estetico aveva già subito un altro furto, questa volta in pieno giorno un uomo si era introdotto all'interno dei locali sottraendo i soldi della cassa e il portafogli di un cliente.