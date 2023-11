Violenza di genere, Mariastella Giorlandino e Maria Grazia Cucinotta: «Pronte a contribuire ai percorsi di educazione affettiva»

In questi giorni di profonda angoscia e tristezza per la notizia sull’ennesimo femminicidio, e in vista della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Mariastella Giorlandino, Presidente della Fondazione Artemisia ets e Maria Grazia Cucinotta, Presidente dell’Associazione Vite senza paura onlus, da anni impegnate contro la violenza di genere attraverso attività di assistenza legale e psico-sociale, annunciano di essere pronte a mettere a disposizione della collettività nuovi progetti in linea con le iniziative di educazione al rispetto e all’affettività che le Istituzioni intendono avviare nelle scuole.

I percorsi educativi

I programmi delle associazioni prevedono percorsi di formazione ed educazione al senso civico, al rispetto per il prossimo e per la vita, rispetto del bene e delle regole comuni, cercando di promuovere fra i giovani i valori positivi, di potenziare la loro capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, nonchè di sviluppare l’etica della responsabilità, affinchè siano in grado di effettuare autonomamente le corrette scelte di vita.

Attraverso il numero verde 800 967 510 tutti i giorni, 24 ore su 24, famiglie, scuole e cittadini possono richiedere assistenza, consigli, consulenze e supporto.