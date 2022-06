Artemisia partecipa a "Padel e Salute": «Priorità a prevenzione sanitaria»

Artemisia Lab partecipa all'evento Padel e Salute del Policlinico Umberto I di Roma. «La rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab reputa fondamentale organizzare iniziative concrete di prevenzione sanitaria sul territorio, andando incontro ai cittadini. L’adesione di Artemisia Lab all’evento odierno “PADEL e SALUTE”, del Policlinico Umberto I di Roma, rientra proprio fra gli impegni orientati a questo obiettivo: oggi più che mai è indispensabile offrire, in maniera sistematica, nuove opportunità di controllo e tutela della salute, in modalità agevolata e accessibile, nell’interesse del singolo e della collettività, nonché a supporto del Sistema Sanitario locale e nazionale, soprattutto in considerazione del numero di screening saltati durante la pandemia, della necessità di abbattere le lunghe liste di attesa e favorire percorsi clinici efficaci ed efficienti», dichiara Mariastella Giorlandino, amministratore di rete Artemisia Lab.